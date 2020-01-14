Защита родителей девочки, живущей 5 лет в больнице, прокомментировала судебный процесс

Защита матери девочки, находящейся в медицинском учреждении на протяжении 5 лет, настаивает на открытом заседании суда, которое состоится 28 января. Пресненский суд Москвы рассмотрит по существу иск органов опеки об ограничении прав матери и отца ребенка. Об этом рассказала «Звезде» адвокат Ольга Лукманова.

«Опека ходатайствовала на закрытом заседании. Мы будем добиваться, чтобы процесс был открытым. Мы хотим, чтобы вся информация в прессе была достоверной, а не та, которая подается в одном русле и доносится искаженно. Мы хотим объективности рассмотрения данного дела», - заявила адвокат.

Лукманова добавила, что мать девочки также заинтересована в открытом проведении процесса и готова к этому.

В конце прошлого года СМИ сообщили о том, что в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» находится девочка, не покидавшая стены роддома на протяжении 5 лет. Ребенок родился в 2014 году и все эти годы проходил лечение. По информации клиники, распространенной в декабре 2019 года, здоровью девочки ничего больше не угрожает.

«В январе 2019 года после очередной встречи с родителями, которая закончилась отказом родителей забрать ребенка домой, руководство Перинатального медицинского центра обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию в установленном порядке», - сообщала пресс-служба клиники.

Адвокат назвала искаженной информацию о том, что независимое медицинское обследование не нашла у ребенка каких-либо заболеваний. Ольга Лукманова добавила, что также не является достоверными сообщения о расторжении договора между родителями маленькой пациентки и медицинским учреждением.