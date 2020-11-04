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В Госдуме прокомментировали идею ввести лимит на онлайн-переводы с карт пенсионеров

Тамара Астапенкова
12:17 04.11.2020
По мнению депутата Светланы Бессараб, это будет наказанием для людей старшего возраста, а не мошенников.
В Госдуме прокомментировали идею ввести лимит на онлайн-переводы с карт пенсионеров
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Введение лимита на онлайн-переводы с банковский карт пенсионеров может стать наказанием не для мошенников, а самих владельцев карт, людей старшего возраста. Такое мнение высказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение Дмитрия Курдесова ввести лимит для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей в сутки.

«Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников», - сказала Бессараб.

Она добавила, что пенсионерам может потребоваться перевод и более крупной суммы. Светлана Бессараб отметила, что граждане пожилого возраста действительно являются легкой добычей для мошенников.

«В свое время, как и многие другие депутаты, представители органов законодательной власти субъектов, предлагала ужесточить наказание для тех преступников, которые совершают преступления против граждан старшего возраста», - пояснила депутат.

Ранее Глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сообщил, что отправил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной предложение, суть которого состоит в том, чтобы ограничить размер средств, которые пенсионеры смогут перевести со своих банковских карт.

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