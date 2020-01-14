СМИ: в Иране арестованы несколько человек по делу о сбитом украинском Boeing

В Иране арестованы несколько человек по делу о сбитом украинском Boeing-737. Об этом сегодня, 14 января, сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

«Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования», - цитирует его агентство ILNA.

Других подробностей представитель Верховного суда Ирана больше не привел.

Лайнер «Международных авиалиний Украины», летевший рейсом из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из иранского аэропорта. Жертвами трагедии стали 176 человек, которые находились на борту воздушного судна.

Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили самолет, приняв его за крылатую ракету.