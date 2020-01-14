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Макрон направит в Африку дополнительные военные силы

Иван Линдеманн
01:18 14.01.2020
Всего в регионе находятся 4500 французских военнослужащих.  
Макрон направит в Африку дополнительные военные силы
© Фото: Zhang Cheng, globallookpress

В центр французских объединенных сил операции «Бархан», которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля, будет направлено дополнительно 220 военнослужащих. Об этом после встречи с лидерами стран-членов Сахельской группы пяти заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера, вывод войск США из Африки будет плохой новостью. Макрон выразил надежду, что сможет убедить Дональда Трампа принять активное участие в борьбе с терроризмом и в этом африканском регионе. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Операцию «Бархан», целью которой является стабилизация Сахеля, Париж проводит совместно с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом.  Французский воинский контингент присутствует в регионе с июля 2014 года.

По данным министерства обороны Франции, 4500 военных дислоцированы в пяти постоянных и трех временных базах.

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