Под Новосибирском вертолет экстренно посадили на трассу

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД помогли посадить вертолет на автомобильную дорогу, чтобы спасти пожилую женщину с инфарктом. Об этом сообщили в региональном МВД РФ.

Пенсионерке стало плохо в городе Карасука. Для проведения срочной операции на сердце, женщину отправили вертолетом в национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина в Новосибирск. Однако все посадочные полосы оказались заметены снегом. Пилоты решили обратиться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.

«Временно перекрыв движение транспорта, экипаж ДПС оказал содействие в посадке вертолета на участке автодороги между городом Карасук и селом Хорошее. Полицейские обеспечили безопасность проезда скорой, где находилась пациентка, к месту посадки вертолета», - рассказала «Звезде» сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.

Пожилая женщина была вовремя доставлена в медицинское учреждение, где ей успешно провели операцию на сердце.