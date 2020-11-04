Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что несколько недель назад переболел коронавирусом. По его словам, заболевание протекало бессимптомно, из-за чего он узнал о нем только после тестирования на антитела.

«Не надо ничего бояться. Я сам переболел несколько недель назад. Перенес очень легко, легче гриппа», - заявил политик в эфире TV Pirveli.

Саакашвили добавил, что нужно быть осторожными и беречь себя. Он уточнил, что ничего особенного нет в том, чтобы носить маску и чаще мыть руки. По словам Саакашвили, в его окружении многие переболели коронавирусом и почти ни у кого не было осложнений.