Огонь и дым: в Китае загорелся нефтехимический завод
На ролике, размещенном в Сети, видно, что над заводом поднимается густой черный дым. Его видно за километры.
© Видео: CCTVAsiaPacific, Twitter © Фото: CCTVAsiaPacific, Twitter
Мощный взрыв прогремел во вторник, 14 января, на нефтехимическом заводе на юге Китая. В настоящее время сотрудников и посетителей предприятия эвакуируют, информации о пострадавших нет.
Как говорится в сообщении CCTV, завод, на котором произошло возгорание, расположен в городе Чжухай на территории провинции Гуандун.
На ролике, размещенном в Сети, видно, что над заводом поднимается густой черный дым. Его видно за километры.
Все обстоятельства и причины взрыва выясняются.