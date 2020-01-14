В Минфине объяснили отсутствие проекта новой системы накопительных пенсий в законопроектном плане на год

В российском Минфине объяснили отсутствие проекта новой системы накопительных пенсий в плане законопроектной деятельности. Ранее на это обратили внимание ряд СМИ, отметив, что правительство якобы не намерено вносить проект на рассмотрение депутатов Государственной Думы в 2020 году.

Как пояснили в Минфине, сейчас ведомство изучает позиции других заинтересованных организаций и ведомств, а сам проект дорабатывается с их учетом.

«Работа над законопроектами ведется во исполнение ряда поручений правительства России, которые были даны годами ранее, что не подразумевает их обязательного включения, в план законопроектной деятельности правительства на текущий год. В настоящее время законопроекты дорабатываются с учетом поступивших в Минфин России позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций», - заявили «Звезде» в пресс-службе Минфина России.

По завершении всех предусмотренных регламентом согласительных процедур, законопроекты будут внесены в правительство, добавили в Минфине.