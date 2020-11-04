Врачи рассказали о состоянии Марадоны после операции на мозге

Оперировавший Диего Марадону нейрохирург Рауль Матера рассказал о состоянии знаменитого аргентинца. По его словам, легенду футбола могут выписать через 1 – 2 дня.

Ранее стало известно, что Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы, которая могла у него появиться в результате удара по голове.

По словам Рауля Матера, экс-капитану сборной Аргентины был сделан небольшой надрез для удаления скопившейся крови, сообщает агентство France-Presse.

Слова нейрохирурга подтверждает и личный врач Марадоны Леопольдо Луке. Он сообщил, что операция прошла успешно. Диего перенес хирургическое вмешательство хорошо и пока остается под наблюдением врачей.