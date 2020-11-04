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Трамп заявил, что Байден заранее знал о своем поражении на выборах в США

Анна Назайкина
11:17 04.11.2020
Об этом действующий президент США заявил во время выступления в Белом доме.
Трамп заявил, что Байден заранее знал о своем поражении на выборах в США
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Действующий лидер США Дональд Трамп в своей речи после завершения президентских выборов в Штатах заявил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден заранее считал, что ему не удастся одержать победу.

«Они знали, что не смогут победить. Поэтому они сказали: “Давайте отправимся в суд”. Я же говорил об этом. С самого первого дня, когда я услышал, что они начнут рассылать бюллетени по почте, я это сказал. Потому что он знал, что он не победит. И тогда он отправится в суд», - заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

Ранее Байден заявлял, что одержит победу на выборах, но сначала необходимо произвести подсчет голосов, которые были отданы по почте. Предполагается, что после того, как станут известны результаты выборов, может пройти пересчёт голосов, а затем возможны обращения в Верховный суд со стороны как Байдена, так и Трампа.

Кроме того, сегодня действующий президент США сообщил о том, что он готов обращаться в суд для решения вопроса о результатах выборов.

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