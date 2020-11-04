Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 113 человек. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее сообщалось о 111 жертвах стихии.

Согласно данным ведомства, в результате разрушительных подземных толчков пострадали 1035 человек, из которых 137 находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар. Дрожь земли ощутили на себе и жители близлежайших греческих островов.

Больше других пострадал город Измир, в котором порядка 20 зданий оказались полностью разрушены. Повреждения строений зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.