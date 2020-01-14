СМИ сообщили о госпитализации режиссера Сергея Соловьева

Режиссер Сергей Соловьев мог попасть в больницу. Об этом сегодня сообщил паблик Mash.

По его данным, мужчина поступил в одну из столичных больниц, где ему якобы был диагностирован инфильтрат нижних конечностей. При данном заболевании в тканях организма скапливаются клеточные элементы с примесью крови и лимфы.

Между тем в разговоре с 360 представитель режиссера данную информацию не подтвердил и отметил, что с Соловьевым все в порядке.

Сергей Соловьев известен зрителю как режиссер таких картин как «Асса», «Три сестры» и «Дома под звездным небом».