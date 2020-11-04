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В России за сутки выявили 19 768 инфицированных COVID-19

Тамара Астапенкова
10:52 04.11.2020
В стране за последние 24 часа полностью выздоровели 15 567 человек.
В России за сутки выявили 19 768 инфицированных COVID-19
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

За сутки число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 19 768 человек. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее количество инфицированных COVID-19 в стране возросло до 1 693 454 человек. В оперштабе отметили, что наименьшие темпы прироста заболеваемости зафиксированы в Татарстане, Дагестане, Чувашии, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл, в Московской и Свердловской областях.

По данным оперштаба, за все время пандемии выздоровели 1 266 931 человек. За последние сутки количество вылечившихся пациентов увеличилось на 15 567 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сделали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом в России. Специалисты считают, что количество новых случаев инфицирования должно снизиться до исходных показателей, которые были летом, к весне 2021 года.

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