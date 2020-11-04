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Алиев заявил о готовности Азербайджана прекратить войну в Карабахе

Иван Линдеманн
10:44 04.11.2020
Президент Азербайджана отметил, что это произойдет только в том случае, если Армения выведет войска с «оккупированных территорий».
Алиев заявил о готовности Азербайджана прекратить войну в Карабахе
© Фото: nikol.pashinyan, Facebook

Азербайджан готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев. Он добавил, что это произойдет только в том случае, если Армения выведет войска с «оккупированных территорий».

По словам Алиева, отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна вывести войска говорит о его нежелании прекращать войну.

«Я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше.  Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», - сказал Алиев в интервью газете La Repubblica.

Президент Азербайджана сказал, что в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов вначале должны быть освобождены пять районов, потом еще два.

Алиев уточнил, что Азербайджан в одностороннем порядке освободил уже четыре района.

«Поэтому Пашинян должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление», - добавил азербайджанский лидер.

Ранее о намерении прекратить войну в Карабахе говорили и в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам, но, по его мнению, Баку не идет на уступки.

Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27  сентября. Армения и Азербайджан  трижды договаривались об установлении режима прекращения огня, однако все разы перемирие было сорвано.

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