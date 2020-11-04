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Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США

Анна Назайкина
10:45 04.11.2020
До начала подсчета голосов победу предвещали Джо Байдену.
Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США
© Фото: White House, via, Globallookpress

Британские букмекеры прогнозируют победу действующей главе государства Дональду Трампу на президентских выборах в США. До старта подсчета голосов победу предвещали Джо Байдену, кандидату от Демократической партии.

У букмекерской фирмы William Hill коэффициент на победу Трампа составляет 1/2, тогда как ночью накануне выборов составил 6/4. Ставки на его конкурента Байдена были сделаны накануне с коэффициентом 13/8 против 8/15.

Подобную ситуацию можно наблюдать и у других букмекеров. У Bet365 коэффициент Трампа составляет 8/13, у Байдена – 13/10. У Betfair коэффициент действующего президента составил 4/6, а у кандидата от Демократической партии - 4/5.

Средний коэффициент на то, что действующих президент США получит больше необходимых 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, а на то, что победу одержит Байден – 6/4.

Кроме того, по мнению букмекеров, с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду.

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