Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов
Президент призвал главу Счетной палаты более тесно сотрудничать с экспертами и членами правительства.
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой проконтролировать процесс реализации национальных проектов.
Глава государства назвал споры с правительством и экспертами в этой ситуации «естественными».
«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», - сказал Путин на встрече с Кудриным.
Президент отметил, что без тесного взаимодействия с кабинетом министров эффективно реализовать национальные проекты не получится и попросил Кудрина активизировать работу на этом направлении.