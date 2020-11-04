Путин отметил роль «Рособоронэкспорта» в развитии высокотехнологичных отраслей экономики
Владимир Путин поздравил сотрудников, руководство и ветеранов компании «Рособоронэкспорта» с 20-летием. Глава государства отметил весомый вклад в наращивание военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, сообщается на сайте Кремля,
«За время своего существования ваша организация внесла весомый вклад в наращивание военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, накопила поистине уникальный опыт в сфере продвижения на мировой рынок вооружений и военной техники российского производства», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Владимир Путин подчеркнул, что деятельность компании является важным фактором развития многих высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, позволяющей качественно модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и создавать рабочие места.