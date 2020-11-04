В стране и мире Путин отметил роль «Рособоронэкспорта» в развитии высокотехнологичных отраслей экономики Тамара Астапенкова Президент подчеркнул весомый вклад компании в наращивание военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами. © Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, руководство и ветеранов компании «Рособоронэкспорта» с 20-летием. Глава государства отметил весомый вклад в наращивание военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, сообщается на сайте Кремля, «За время своего существования ваша организация внесла весомый вклад в наращивание военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, накопила поистине уникальный опыт в сфере продвижения на мировой рынок вооружений и военной техники российского производства», - говорится в тексте поздравительной телеграммы. Владимир Путин подчеркнул, что деятельность компании является важным фактором развития многих высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, позволяющей качественно модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и создавать рабочие места. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика