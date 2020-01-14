Лавров обвинил США в нагнетании напряженности в регионе Персидского залива

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что причиной нагнетания напряженности в регионе Персидского залива является политика США в отношении Ирана.

В частности, убийство иранского генерала Касема Сулеймани является высшей точкой противоправных действий США. Это выходит за правовые и человеческие рамки, подчеркнул Лавров.

«Кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани - официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке. И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки», - сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Вашингтон заявляет о готовности к диалогу с Тегераном без предварительных условий, однако на практике это не так. Если же стороны действительно заинтересованы в переговорах, то Россия готова помочь в этом.

Глава МИД РФ отметил, что Москва надеется на снижение напряженности в регионе Персидского залива, однако вмешиваться в отношения между США и Ираном, если под этим подразумеваются какие-то физические действия, не намерена.

Третьего января США провели спецоперацию, в результате которой был убит иранский генерал Сулеймани. В ответ Иран нанес удар по иракским базам, где размещены военные США.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что убийство Сулемайни якобы аргументировано тем, что тот готовил «неминуемые атаки» на посольства США. Американский президент Дональд Трамп также заявил, что речь идет о четырех конкретных посольствах, но страны, о которых идет речь, не назвал. Несмотря на эти утверждения, глава Пентагона Марк Эспер данные заявления подтверждать не стал.