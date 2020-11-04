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Трамп назвал предварительные результаты выборов феноменальными

Иван Линдеманн
10:24 04.11.2020
Президент США заявил, что республиканцы выиграли в тех штатах, в которых не ожидали одержать победу.
Трамп назвал предварительные результаты выборов феноменальными
© Фото: Joel Lerner, Xinhua, Globallookpress

Предварительные результаты выборов в США феноменальны. С таким заявлением перед избирателями выступил президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома заявил, что республиканцы уже готовятся к празднованию. Трамп выиграл в тех штатах, в которых не ожидал одержать победу. Также он выразил надежду на то, что получит голоса и в Аризоне.

Уже известно, что действующий глава государства победил в следующих крупных штатах: Флорида, Огайо, Техас, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания.

«Мы выигрываем Мичиган, мы выигрываем Висконсин», - сказал Трамп.

В конце своего выступления американский лидер выразил уверенность, что выиграл выборы. Также он сообщил, что хочет завершения голосования, чтобы демократы «не нашли новые бюллетени».

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