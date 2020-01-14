В Челябинске объяснили появление «зеленого» снега

Жители Челябинска обнаружили на въезде в город снег необычного цвета: осадки приобрели зеленый оттенок. Явление у многих вызвало недоумение, в связи с чем в Сети стали появляться соответствующие публикации.

В свою очередь, в Министерстве экологии Челябинской области отметили, что это случилось из-за пыли с гранитного карьера, который находится поблизости. Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков добавил, что явление не угрожает здоровью местных жителей.

«Это частицы природных материалов и горных пород», - написал он в своем паблике.

В ведомстве подчеркнули, что Минэкологии разместит передвижную лабораторию для замера качества воздуха, а само предприятие теперь ожидает проверка.