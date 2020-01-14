В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом

На станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский во время маневровых работ сошли с рельсов пять цистерн с дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской дороги.

«13 января около 21 часа на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский при производстве маневровых работ произошел сход пяти вагонов. В результате произошедшего, пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», - говорится в сообщении на сайте РЖД.

На месте происшествия работал специальный восстановительный поезд. Все работы были завершены к 05.40 утра по московскому времени. Инцидент не повлиял на движение пассажирских и грузовых составов.