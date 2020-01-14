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Лавров заверил, что Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации в Ливии

Ян Брацкий
10:14 14.01.2020
Глава МИД России призвал противоборствующие стороны сесть за стол переговоров, а не выяснять отношения силовыми методами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua Globallookpress

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заверил, что Москва продолжит прикладывать усилия для мирного урегулирования ситуации в Ливии.

Он напомнил, что ранее лидеры Турции и России выступили с инициативой о прекращении огня, а накануне в Москве прошли межливийские переговоры.

«Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока еще окончательного результата не достигнуто», - отметил Лавров.

Ранее стало известно, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время.

Между тем, Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день Ливия не обладает государственностью, поэтому любое повторение сирийского сценария было бы для нее хорошо. При этом глава российской дипломатии не забыл упомянуть, что ливийскую государственность уничтожило НАТО.

«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой авантюры, преступной, противозаконной авантюры, мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ», - сказал Лавров.

Сейчас экстремисты, которые были выдворены из Сирии, в том числе из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы «мутить там воду», также отметил глава МИД России.

«Все усилия, которые сейчас предпринимают европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы; усилия, которые предпринимают соседи Ливии: Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, Россия - мы хотим сложить воедино», - добавил российский министр.

Кроме того, для скорейшей деэскалации ситуации необходимо побуждать все ливийские стороны к переговорам, а не выяснять отношения силовым путем, подытожил Лавров.

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