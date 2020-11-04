В стране и мире Технополис «Эра» представил уникальные разработки на выставке «Связь-2020» Тамара Астапенкова В общей сложности представлено 23 уникальных образца продукции двойного назначения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Военный инновационный технополис «Эра» впервые представил свою экспозицию на выставке «Связь-2020». Министерство обороны продемонстрировало новейшие отечественные разработки, которые встают на защиту каждого человека. В общей сложности представлено 23 уникальных образца продукции двойного назначения - это компьютерная техника, специальное программное обеспечение и комплектующие. Также министерство обороны объявило о старте соревнований для студентов и школьников в области кибербезопасности. Победители соревнований получат призы. Но одной из главной наград станет возможность обучения в технополисе «Эра», в стенах которого сейчас ведут уникальные разработки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика