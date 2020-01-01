Эндокринолог рассказала, как правильно начать утро 1 января

Не стоит отказываться от калорийных новогодних рецептов, достаточно есть умеренно и блюда, приготовленные из натуральных продуктов. Об этом рассказала заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева.

Эксперт порекомендовала придерживаться разнообразия в питании и правильно распределить приемы пищи в течение дня. Также Савельева посоветовала не забывать о физической активности во время новогодних каникул.

«Утром 1 января советую легко позавтракать и выйти на улицу погулять, подвигаться, походить на свежем воздухе. В обед можно доесть оставшиеся салаты, а перед ужином вновь сходить погулять или наведаться в гости. На ужин лучше не перегружать организм, съесть какую-то легкую пищу», - рассказала RT Лариса Савельева.

По ее мнению, человеку с проблемами желудочно-кишечного тракта, после новогоднего застолья лучше устроить разгрузку. Для завтрака подойдет каша на обезжиренном молоке или воде, на обед – легкий куриный бульон, на ужин – кефир. Главное в новогодние каникулы не перегружать организм калориями и больше двигаться, совершая ежедневно по 10-15 тысяч шагов.

Ранее врач-нарколог рассказал, как избежать алкогольного отравления в новогоднюю ночь и первого января. Специалист напомнил о базовых правилах употребления спиртного: алкоголь сочетать с закуской, не смешивать напитки и не запивать их газировкой.