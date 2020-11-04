Знакомый рассказал, зачем убийцы «колбасного короля» удерживали пенсионера

Пожилой мужчина, которого обнаружили прикованным наручниками в квартире подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маргулова, мог лишиться жизни, если бы переписал свою недвижимость в Испании на удерживавших его людей. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал знакомый пострадавшего Анатолий.

«Сейчас, думаю, ему оказывают медицинскую и психологическую помощь. Его опаивали, я думаю, транквилизаторами. Похитители заставляли его отвечать на наши SMS и аудиосообщения в определенное время и так, как им это было нужно. Все его московские квартиры переписаны, оформлены на других людей. Если бы у него забрали бы квартиру в Испании, то он, думаю, не остался бы в живых. Его прописали в Краснодарском крае, использовались поддельные нотариальные доверенности... Надеюсь, что увижусь с ним в самое ближайшее время», - рассказал он.

Ранее правоохранители задержали 49-летнего Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве в Истре владельца «Мясной империи» Владимира Маргулова. При обыске в квартире предполагаемого преступника был обнаружен прикованный наручниками к кровати пенсионер. Также в помещении присутствовал человек, который за ним присматривал.

Помимо этого, следователи обыскали автомобиль задержанного, в котором нашли пистолет, наручники, чужие паспорта, медицинские препараты и другие предметы. Правоохранительные органы полагают, что мужчина занимался аферами с недвижимостью одиноких пожилых людей в Москве.

Убийство Маргулова произошло в ночь на 2 ноября. Двое преступников ворвались в баню на территории домовладения бизнесмена, связали его и его гражданскую супругу, а затем начали вымогать деньги. В какой-то момент женщине удалось сбежать. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Маргулова и арбалет, из которого он был застрелен. В настоящий момент продолжается поиск соучастника Мавриди.