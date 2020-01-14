Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глобальное потепление: метеорологи рассказали о последствиях климатических изменений

Иван Линдеманн
00:40 14.01.2020
Метеорологи утверждают, что Россия теплеет в 2, 5 раза быстрее, чем другие части планеты. Связано это с тем, что в нашей стране суши намного больше, чем водной поверхности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Глобальное потепление в этом году ощутили на себе все жители планеты. Настоящая русская зима пришла в те страны, в которых к этому явно не были готовы - снег выпал в Греции, Турции, Саудовской Аравии.

А в российских регионах, наоборот, в середине января зацвели цветы. Так, Зоя Тихомирова из Великого Новгорода за 40 лет дачного стажа с подобным столкнулась в первый раз.

«Анютины глазки расцвели, бутончик еще один. Почки на черной смородине, как весной, прорастает лук и редиска», - рассказывает женщина.

© ТРК «Звезда»

Она опасается,  если заморозки все-таки придут, то не погубят ли они урожай.

«Все такие экстремальные изменения требуют адаптации . Но поскольку происходит это относительно медленно, и люди, и сельское хозяйство успевают к этому адаптироваться. Раньше были бесснежные зимы. В общем, растительность от этого не умирает», - сообщает  заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Александр Гинзбург.

Зимняя жара в этом году пришла в Красноярск и Якутию. На термометре - всего лишь минус  17 градусов, тогда как обычно здесь в это время - под минус 50.

Метеорологи отмечают, что четыре последних года оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений.  А Россия и вовсе теплеет в 2, 5 раза быстрее, чем другие части планеты. Все потому, что в нашей стране суши намного больше, чем водной поверхности.

«Суша занимает большую часть площади. Если посмотрите любую другую зону, то будет наоборот. Океан поглощает энергию - в какие-то сезоны поглощает, в какие-то отдает обратно», - отмечает  климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Происходят погодные аномалии и на Эвересте. За последние 25 лет на нем появилось в два раза больше растений.

«Ледники суши стремительно деградируют, исчезают и деградируют. Это видно по кавказским ледникам, они на глазах уменьшаются в размерах», - говорит заместитель директора института физики атмосферы им. А. М. Обухова  Владимир Семенов.

Удивляет новыми рекордами и Европа.  В Венеции пересохли знаменитые каналы,морская вода отступила и открыла жуткую картину: гондолы охвачены илом, который копился годами.

© ТРК «Звезда»

А Греция в этом сезоне выглядит будто царство Деда Мороза. Непривычно холодно в Иране, Сирии, Ливане. 26 человек стали жертвами сильнейших снегопадов и ливней на западе Пакистана. Эти осадки побили рекорд 20-летней давности. В аэропорту отменены рейсы, машины стоят в многокилометровых пробках. Сугробы лежат и в Саудовской Аравии.

© ТРК «Звезда»

Но и в Москву, как обещают синоптики, зима все же придет.

«Зима будет теплая, мягкая, но во второй половине зимы будут перепады -  до минус 15 -20 градусов в конце января, в феврале», - прогнозирует исполняющий обязанности директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Глобальное потепление длится уже 11 тысяч лет. Если так пойдет и дальше, все перевернется с ног на голову. Но есть и плюсы:  Северный морской путь откроется для свободного судоходства, а в России, одной из самых холодных стран, наконец, снизится потребность в отоплении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.01.2020, 16:35
Трансграничная гуманитарная помощь Сирии продлена на полгода
Дата13.01.2020, 16:59
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море
Дата13.01.2020, 19:35
Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.01.2020, 17:18
Эксперт: НАТО нечего противопоставить российским комплексам «Искандер»
Дата12.01.2020, 04:00
Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:45 В стране и мире
Microsoft официально прекратил поддерживать Windows 7
01:41 В стране и мире
Минфин США исключил Китай из списка «валютных манипуляторов»
01:18 В стране и мире
Макрон направит в Африку дополнительные военные силы
01:06 В стране и мире
Видео
Обряд посвящения: на «Крузенштерне» курсанты впервые отметили День Нептуна
00:40 В стране и мире
Видео
Глобальное потепление: метеорологи рассказали о последствиях климатических изменений
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Упавшая корона: с принца Гарри и Меган Маркл сняли полномочия членов королевской семьи
Видео
Момент удара молнии в пепельное облако вулкана на Филиппинах попал на видео
Эксперт рассказал, в каком возрасте россияне становятся несчастными
Microsoft официально прекратил поддерживать Windows 7
Видео
Необычные кадры примирения волков и кабанов попали на видео
Видео
На Алтае школьник заплатил за девушку с ребенком в автобусе и стал миллионером
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.