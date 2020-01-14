Глобальное потепление: метеорологи рассказали о последствиях климатических изменений

Глобальное потепление в этом году ощутили на себе все жители планеты. Настоящая русская зима пришла в те страны, в которых к этому явно не были готовы - снег выпал в Греции, Турции, Саудовской Аравии.

А в российских регионах, наоборот, в середине января зацвели цветы. Так, Зоя Тихомирова из Великого Новгорода за 40 лет дачного стажа с подобным столкнулась в первый раз.

«Анютины глазки расцвели, бутончик еще один. Почки на черной смородине, как весной, прорастает лук и редиска», - рассказывает женщина.

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Она опасается, если заморозки все-таки придут, то не погубят ли они урожай.

«Все такие экстремальные изменения требуют адаптации . Но поскольку происходит это относительно медленно, и люди, и сельское хозяйство успевают к этому адаптироваться. Раньше были бесснежные зимы. В общем, растительность от этого не умирает», - сообщает заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Александр Гинзбург.

Зимняя жара в этом году пришла в Красноярск и Якутию. На термометре - всего лишь минус 17 градусов, тогда как обычно здесь в это время - под минус 50.

Метеорологи отмечают, что четыре последних года оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. А Россия и вовсе теплеет в 2, 5 раза быстрее, чем другие части планеты. Все потому, что в нашей стране суши намного больше, чем водной поверхности.

«Суша занимает большую часть площади. Если посмотрите любую другую зону, то будет наоборот. Океан поглощает энергию - в какие-то сезоны поглощает, в какие-то отдает обратно», - отмечает климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Происходят погодные аномалии и на Эвересте. За последние 25 лет на нем появилось в два раза больше растений.

«Ледники суши стремительно деградируют, исчезают и деградируют. Это видно по кавказским ледникам, они на глазах уменьшаются в размерах», - говорит заместитель директора института физики атмосферы им. А. М. Обухова Владимир Семенов.

Удивляет новыми рекордами и Европа. В Венеции пересохли знаменитые каналы,морская вода отступила и открыла жуткую картину: гондолы охвачены илом, который копился годами.

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А Греция в этом сезоне выглядит будто царство Деда Мороза. Непривычно холодно в Иране, Сирии, Ливане. 26 человек стали жертвами сильнейших снегопадов и ливней на западе Пакистана. Эти осадки побили рекорд 20-летней давности. В аэропорту отменены рейсы, машины стоят в многокилометровых пробках. Сугробы лежат и в Саудовской Аравии.

© ТРК «Звезда»

Но и в Москву, как обещают синоптики, зима все же придет.

«Зима будет теплая, мягкая, но во второй половине зимы будут перепады - до минус 15 -20 градусов в конце января, в феврале», - прогнозирует исполняющий обязанности директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Глобальное потепление длится уже 11 тысяч лет. Если так пойдет и дальше, все перевернется с ног на голову. Но есть и плюсы: Северный морской путь откроется для свободного судоходства, а в России, одной из самых холодных стран, наконец, снизится потребность в отоплении.