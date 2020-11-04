Умер французский актер Клод Жиро

Французский актер Клод Жиро умер в возрасте 84 лет. Причины его смерти не раскрываются. Зрителям Жиро известен по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику.

Дебют Жиро на большом экране состоялся в 1958 году в фильме «Обманщики». Тогда он оказался на одной съемочной площадке с самим Жан-Полем Бельмондо, напомнила газета La Montagne.

Помимо роли маркиза, российскому зрителю Клод Жиро также знаком по фильму «Приключения раввина Якова» и мини-сериалу «Проклятые короли».