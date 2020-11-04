США официально вышли из соглашения по климату

Соединенные Штаты Америки официально выходят из Парижского соглашения по климату. О своем намерении Белый дом уведомил ООН еще год назад, но окончательное оформление выхода из соглашения стало возможным только сейчас.

США являются второй в мире страной по объемам промышленных выбросов. Парижское соглашение, в числе прочего, стало предметом предвыборной борьбы в США.

Действующий президент Дональд Трамп и претендент на этот пост Джо Байден имеют противоположные взгляды на обязывающий документ. Первый считает, что он связывает американскую экономику и является несправедливым, второй обещает вернуться к соблюдению соглашения в случае своего избрания.