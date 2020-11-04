В России разработали методику обнаружения коронавируса на товарных упаковках

Эксперты Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов разработали новейшую методику для выявления коронавируса на упаковочных материалах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Благодаря разработанной методике, отмечают эксперты, можно добиться безопасности экспортируемых из России грузов в различные страны мира, включая Китай. В разработанных рекомендациях указано расчетное количество смывов от общего объема исследуемой партии и рекомендации по определению сорных проб.

О пандемии коронавирусной инфекции весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Согласно данным портала Worldometer, в мире зафиксировано более 47,4 миллионов случаев инфицирования.