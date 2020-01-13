«Это был разрыв шаблонов»: актриса из фильма «Чародеи» о своем знакомстве с Бромбергом

Анна Ашимова, исполнительница роли Нины в фильме «Чародеи», рассказала «Звезде» о том, каким ей запомнился режиссер Константин Бромберг. О его смерти стало известно сегодня, 13 января.

«Когда мне было 9 лет, я по росту была маленькая. Он мне казался очень большим дядей. А потом мы встретились уже, когда я была взрослой, я его увидела и сначала не узнала… Это детское впечатление о большом дяде, добром, хорошем, всегда позитивном. И сначала я его не узнала из-за роста - он был чуть выше меня. Для меня это был разрыв шаблонов», - вспоминает Ашимова.

Актриса также выразила сожаление, что не поддерживала с Бромбергом общение.

О смерти Бромберга сообщил сценарист Михаил Идов. Он подчеркнул, что режиссера не стало два дня назад.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Широкую известность он приобрел благодаря работе в художественном кинематографе. Дебютом Бромберга стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова». Позже появились драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев».

Детский фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1980-м году, а спустя два года на Центральном телевидении впервые показали музыкально-комедийную киносказку «Чародеи».

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». Бромберг является лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года.