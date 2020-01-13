В Австрии назвали неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, направленные США против трубопровода «Северный поток-2», назвав их неприемлемыми. Об этом министр заявил в интервью газете Die Presse.

Министр отметил, что трубопровод способствует диверсификации газоснабжения в Европе, при этом не ущемляет интересы Украины. Санкции против газопровода основаны на экономических соображениях США, считает глава австрийского МИД. Он уточнил, что у «Европы другие интересы». При этом Шалленберг подчеркнул, что у стран Евросоюза и США «одинаковые ценности».

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год 21 декабря 2019 года. Документ, в том числе, предусматривает санкции в отношении строящихся газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб проекта, отвела суда из Балтийского моря и прекратила строительные работы.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает практику экстерриториальных санкций, которые пытаются вести США из-за «Северного потока-2». О неприятии ограничительных мер выступили и в Еврокомиссии. В заявлении Брюсселя говорится, что ЕС против санкций в отношении компаний, ведущих законный бизнес.

Девятого января в компании Nord Stream 2 сообщили, что Россия сможет закончить строительство «Северного потока - 2» своими силами. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году.