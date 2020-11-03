ФАС возбудила дело против «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции против «Почты России». Причиной стало то, что компания не отменила надбавки к тарифам на посылки в труднодоступные регионы.

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации», - говорится в сообщении ФАС.

Служба выдала «Почте России» предупреждение еще в августе. В ФАС потребовали отменить дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за посылку в труднодоступные населенные пункты. По закону, компания должна была исполнить предупреждение в десятидневный срок, однако этого не было сделано.

Комиссия ФАС рассмотрит дело «Почты России» 17 ноября.