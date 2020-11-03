В МВД Австрии заявили, что устроивший теракт в Вене симпатизировал ИГ*

Устроивший теракт в Вене преступник симпатизировал запрещенной в России группировке «Исламское государство»*. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«Установленный преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой», - уточнил он.

В МВД добавили, что число умерших в результате стрельбы в Вене увеличилось до трех человек. Один преступник был ликвидирован.

После атаки, которая произошла в столице Австрии в понедельник, 2 ноября, населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается спецоперация по розыску и поимке преступников.

*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.