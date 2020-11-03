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В России упрощен порядок маркировки лекарств из-за коронавируса

Тамара Астапенкова
09:11 03.11.2020
Также упрощается механизм «обратной приемки лекарств» до 1 июля 2021 года при ввозе препаратов в Россию и обороте внутри страны.
В России упрощен порядок маркировки лекарств из-за коронавируса
© Фото: Pexels, Pixabay

В России упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарств из-за повышенного спроса на препараты и эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусом. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно», - говорится в сообщении, опубликованной на сайте правительства РФ.

Также упрощается механизм «обратной приемки лекарств» до 1 июля 2021 года при ввозе препаратов в Россию и обороте внутри страны.

«​До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки – сканировать их на кассе, а все операции по движению товара  облегчаются», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для всех участников обязанность по подаче сведений в систему сохраняется в полном объеме. Теперь появилась возможность производить дальнейшие операции с товаром, если не получен из системы успешный ответ об обработке данных в течение 15 минут.

Ранее сообщалось, что в целом ряде российских регионов был зафиксирован дефицит лекарств. Это связали с системой маркировки препаратов, которая с июля 2020 года стала обязательной.

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