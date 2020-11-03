На Садовом кольце произошло ДТП с участием восьми автомобилей

В Москве на Садовом кольце в районе метро «Красные ворота» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение восьми легковушек произошло на Садово-Черногрязской улице. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе семнадцатилетняя девушка.

На месте аварии работают городские службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сообщается о перекрытии двух полос движения.