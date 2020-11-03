Глава Минздрава Крыма стал добровольцем в коронавирусном госпитале
В Крыму новый министр здравоохранения региона Александр Остапенко лично подключился к лечению больных коронавирусом. Чиновник пошел работать в инфекционный госпиталь, развернутый на базе симферопольской больницы.
«Я буду работать как доброволец, так как статус госслужащего не позволяет заниматься деятельностью, приносящей доход. Буду выполнять поручения, которые дает дежурная смена», - заявил он.
Во время первого дежурства министр трудился в приемном покое. Он помогал оценивать состояние поступающих пациентов, менял кислородные баллоны в отделении реанимации.
Чиновник отметил, что в общей сложности в больницах Крыма сейчас работают более 500 волонтеров. Ситуация в регионе находится под контролем. Для размещения тяжелых больных есть резервные 150 коек.