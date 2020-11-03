В стране и мире Коронавирус Глава Минздрава Крыма стал добровольцем в коронавирусном госпитале Иван Линдеманн Во время первого дежурства министр трудился в приемном покое. Он помогал оценивать состояние поступающих пациентов, менял кислородные баллоны в отделении реанимации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Крыму новый министр здравоохранения региона Александр Остапенко лично подключился к лечению больных коронавирусом. Чиновник пошел работать в инфекционный госпиталь, развернутый на базе симферопольской больницы. «Я буду работать как доброволец, так как статус госслужащего не позволяет заниматься деятельностью, приносящей доход. Буду выполнять поручения, которые дает дежурная смена», - заявил он. Во время первого дежурства министр трудился в приемном покое. Он помогал оценивать состояние поступающих пациентов, менял кислородные баллоны в отделении реанимации. Чиновник отметил, что в общей сложности в больницах Крыма сейчас работают более 500 волонтеров. Ситуация в регионе находится под контролем. Для размещения тяжелых больных есть резервные 150 коек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика