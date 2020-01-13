Климкин назвал Украину «сырьевым придатком» ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал страну сырьевым придатком ЕС. Таким образом чиновник прокомментировал мониторинговый отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельхозпродукции в ЕС. Но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», - написал Павел Климкин в своем Twitter.

Чиновник добавил, что сейчас «время заняться кетчупом, печеньем и колбасой», чтобы экспортировать не только сырье, но и еду.

Согласно отчету, Украина стала третьей страной среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в страны Евросоюза за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.

При этом по данным украинского Госстата, осенью прошлого года было зафиксировано замедление на 5% в перерабатывающей и на 8% в добывающей отраслях производства.