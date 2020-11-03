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Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах

Тамара Астапенкова
08:45 03.11.2020
Для замены водительского удостоверения можно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
© Фото: Russian Government, via, Globallookpress

В России каждый водитель обязан менять водительское удостоверение раз в десять лет. По истечении этого срока, согласно пункту 29 постановления правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами», это возможно сделать без сдачи экзаменов. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Вита Завацкая.

Если водитель по каким-либо причинам не поменял вовремя права, но при этом за руль не садился, то штраф за замену удостоверения с опозданием не предусмотрен.

«Законом не предусмотрен штраф, если такой документ никто не использовал по назначению после окончания срока его действия. Водитель не обязан менять ВУ и вправе оставить его лежать в шкафу или в ящике стола сколько угодно времени», - приводит aif.ru слова эксперта.

Однако если водитель сел за руль с просроченным водительским удостоверением, то ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Для замены водительского удостоверения можно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг. Также можно обратиться лично в ГИБДД по месту жительства, предъявив старое водительское удостоверение, паспорт, медицинскую справку и квитанцию об уплате госпошлины. Подать заявление можно за три месяца до истечения срока действия прав.

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