Число погибших при теракте в Вене увеличилось до трех человек

Число погибших в результате теракта в Вене увеличилось до трех человек. Об этом сообщил глава полиции.

Он отметил, что один нападавший был ликвидирован. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, стрелок был сторонником запрещенной в России группировки ИГИЛ*.

«Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ*», - приводят слова Нехаммера РИА Новости.

Глава МВД отметил, что на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Он был вооружен винтовкой.

Правоохранители призвали жителей Вены по возможности оставаться дома.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября, вечером. В результате 15 человек получили ранения, среди них один полицейский. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В МВД заявили об усилении мер безопасности по всей стране.

* ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.