Умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг

В Детройте умер режиссер известных советских фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг. Его не стало в возрасте 80 лет.

Как отметил режиссер и сценарист Михаил Идов, Бромберга не стало два дня назад.

«Мои родители с ним довольно плотно общались вплоть до последних дней; сам я его видел только пару раз в девяностых, когда еще жил у них в Детройте. В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил», - написал Идов в своем Facebook.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Широкую известность он приобрел благодаря работе в художественном кинематографе. Дебютом Бромберга стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова». Позже появились драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев».

Детский фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1980-м году, а спустя два года на Центральном телевидении впервые показали музыкально-комедийную киносказку «Чародеи».

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». Бромберг является лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года.