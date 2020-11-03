Астроном оценил шансы на выживание при попадании в черную дыру

У человека, упавшего в черную дыру, нет шансов на выживание. Об этом сообщил профессор астрономии Университета Аризоны Крис Импи.

Он рассказал, что при попадании в черную дыру происходит процесс спагеттификации, то есть сильное растяжения объектов по вертикали и горизонтали ( уподобление их виду спагетти). Вызвано это большой приливной силой в очень сильном неоднородном гравитационном поле, которым и обладают черные дыры, относящиеся к самым массивным объектам во Вселенной.

Ученый отметил, что гравитация черной дыры настолько сильна, что даже фотоны - световые частицы, которые являются самыми быстрыми объектами во Вселенной - не могут вырваться из нее.

Как сообщает газета Express со ссылкой на статью Импи, при спагеттификации сильная гравитация черной дыры расщепила бы кости, мышцы, сухожилия и даже молекулы человеческого тела.

Считается, что черные дыры образуются после смерти массивной звезды.

«После того, как ядерное топливо звезды полностью расходуется, ее ядро коллапсирует до самого плотного состояния материи, которое только можно вообразить. В этом состоянии оно в сто раз плотнее, чем ядро атома», - сказал Импи.

При это обнаружить черную дыру можно только в том случае, если рядом с ней есть звезда.

«Именно эта звезда, а точнее ее поведение, позволяет астрономам видеть темного компаньона светила - черную дыру», - уточнил ученый.

По мнению астрофизиков, черные дыры испаряются медленно. В будущем, когда все звезды и галактики умрут, они окажутся последними выжившими.