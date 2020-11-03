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Казахстан ввел новые ограничения на границе из-за COVID-19

Тамара Астапенкова
08:19 03.11.2020
Власти до 1 мая 2021 года приостанавливают действие безвизового режима для граждан 57 стран.
Казахстан ввел новые ограничения на границе из-за COVID-19
© Фото: XinHua, Globallookpress

Казахстан усиливает ограничительные меры на границе из-за распространения коронавируса. Власти до 1 мая 2021 года приостанавливают действие безвизового режима для граждан 57 стран. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра страны Аскара Мамина.

«Продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии», - говорится в сообщении.

Для иностранцев, имеющих вид на жительство в Казахстане, или являющихся гражданами республики, разрешается пересекать государственную границу не более 1 раза в 90 суток (ранее было в 30 суток).

Властями также принято решение, сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

С первого ноября Белоруссия временно закрыла границы на въезд для иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданство в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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