В Госдуме предложили освободить от НДФЛ граждан, чей доход меньше двух МРОТ

В Госдуме РФ предложили освобождать от НДФЛ граждан, чья зарплата ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Соответствующий законопроект подготовили глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и первый заместитель председателя комитета Борис Пайкин.

С 1 января 2020 года МРОТ вырос на 850 рублей и составляет теперь 12 тысяч 130 рублей в месяц. Закон об этом 28 декабря 2019 года подписал Владимир Путин.

Согласно разработанному депутатами законопроекту, метод поддержки малоимущих россиян окажется весьма ощутимым и может позитивно сказаться на экономике страны. Также ожидается, что возрастет покупательская способность россиян.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал инициативу отмены НДФЛ для малоимущих россиян. По его мнению, подобная инициативы сказалась бы позитивно на экономике страны.

Поддержала отмену НДФЛ и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, эту инициативу нужно еще обсуждать, поскольку будут «большие выпадающие доходы».