В Твери горит ангар на площади 3 тысячи квадратных метров

Ранним утром в промышленной зоне города Тверь произошло возгорание металлического ангара. Общая площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

На место происшествия первое подразделение прибыло в 04.37 по московскому времени. Пожар произошел в цельнометаллическом ангаре, размерами 50 на 250 метров.

«Проведено наращивание группировки и объявлен 3-й номер вызова по пожару. На месте тушения пожара создан оперативный штаб», - говорится в сообщении.

По информации МЧС, пострадавших и погибших нет. На месте возгорания работают 63 человека и 24 единицы техники.