Сотовые операторы начали повышение стоимости тарифов

С 13 января сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов, а «Билайн» осуществит то же самое с 16 января. Соответствующие уведомления уже были разосланы абонентам в конце 2019 года.

В «Мегафоне» добавили, что компания пошла на такой шаг в связи с ростом потребления услуг абонентами. Уточняется, что нововведения затронут лишь небольшой процент клиентов.

В свою очередь, в «Билайне» сообщили, что данная мера была вынужденной из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Как уточняет РИА Новости, в МТС и Tele2 пока никак эту информацию не прокомментировали.

Ранее россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в наступившем году. Аналитики отмечали, что речь идет о подорожании как минимум на 10%. Некоторые из них называют цифру в два и три раза больше.