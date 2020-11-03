Ученые выявили фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса

Беременные умирают от коронавируса в два раза чаще, чем другие женщины. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Они проанализировали статистику по числу летальных исходов от коронавируса в период с 22 января по 3 октября. Выяснилось, что из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, инфицированных COVID-19, умерли 33 пациентки. Среди небеременных данный показатель оказался вдвое ниже, сообщает The Washigton Post.

Ученые считают, что повышенный риск, скорее всего, связан с физиологическими изменениями: происходящими во время беременности: учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

Ранее стало известно, что Россия в ближайшее время начнет поставки в Аргентину разработанной Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи вакцины «Спутник V».