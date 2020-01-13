Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В СК РФ назвали причину убийства российских журналистов в ЦАР

Наталия Майорова
07:35 13.01.2020
По словам замглавы СК РФ, неизвестные убили россиян с целью ограбления: у журналистов при себе были фото- и видеоаппаратура, а также ценные вещи.
В СК РФ назвали причину убийства российских журналистов в ЦАР
© Фото: Komsomolskaya Pravda Globallookpress

Убийство трех российских журналистов в Центральной африканской республике в 2018 году было совершено с целью ограбления. Об этом сообщил заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», - заявил он в интервью газете «Коммерсант».

Краснов подчеркнул, что следователям удалось установить: для съемок документального фильма 28 июля 2018 года режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко прилетели в город Банги по туристическим визам. Там был нанят местный житель в качестве водителя для поездок по стране, причем посредником в данной ситуации стало «неустановленное» лицо, представившееся сотрудником ООН.

«После того, как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», - добавил замглавы СК РФ.

Позже группа неизвестных остановила машину с журналистами. От россиян, по словам Краснова, потребовали отдать имевшиеся в распоряжении вещи, а также фото- и видеоаппаратуру.

«После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», - заключил замглавы СК РФ.

Трое российских кинодокументалистов - военкор Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко - были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля 2018 года.

Как отмечалось ранее, на территорию страны журналисты въехали без дипломатической поддержки на правах простых туристов. На месте их гибели были найдены просроченные удостоверения представителей СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.01.2020, 16:35
Трансграничная гуманитарная помощь Сирии продлена на полгода
Дата11.01.2020, 13:30
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился к месту базирования в Североморск
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.01.2020, 06:05
«Звездный налет» для ПВО: «Адъютант» завершит испытания в 2020 году
Дата12.01.2020, 04:00
Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:37 Армия
Видео
«С первого выстрела»: В Алтайском крае начались учения гранатометчиков и снайперов ЦВО
07:35 В стране и мире
В СК РФ назвали причину убийства российских журналистов в ЦАР
07:09 Армия
Видео
Подняты по тревоге: стартовали масштабные учения Таманской дивизии
06:58 В стране и мире
РАН передала редчайшие арктические находки Британскому музею
06:42 В стране и мире
Россия увеличила экспорт алкогольных напитков
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бейсболист нанес удар сопернику битой и спровоцировал массовую драку
Видео
На Украине назвали сумму компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Видео
На Алтае школьник заплатил за девушку с ребенком в автобусе и стал миллионером
Видео
Необычные кадры примирения волков и кабанов попали на видео
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Пилот сбитого украинского лайнера перед катастрофой говорил с Тегераном
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.