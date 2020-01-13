В СК РФ назвали причину убийства российских журналистов в ЦАР

Убийство трех российских журналистов в Центральной африканской республике в 2018 году было совершено с целью ограбления. Об этом сообщил заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», - заявил он в интервью газете «Коммерсант».

Краснов подчеркнул, что следователям удалось установить: для съемок документального фильма 28 июля 2018 года режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко прилетели в город Банги по туристическим визам. Там был нанят местный житель в качестве водителя для поездок по стране, причем посредником в данной ситуации стало «неустановленное» лицо, представившееся сотрудником ООН.

«После того, как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», - добавил замглавы СК РФ.

Позже группа неизвестных остановила машину с журналистами. От россиян, по словам Краснова, потребовали отдать имевшиеся в распоряжении вещи, а также фото- и видеоаппаратуру.

«После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», - заключил замглавы СК РФ.

Трое российских кинодокументалистов - военкор Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко - были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля 2018 года.

Как отмечалось ранее, на территорию страны журналисты въехали без дипломатической поддержки на правах простых туристов. На месте их гибели были найдены просроченные удостоверения представителей СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».