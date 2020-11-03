Аргентина купит 15 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Аргентина намерена купить у России 15 миллионов доз вакцина «Спутник V», которая была разработана Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи. Об этом сообщила газета Voz.

«Вакцина для Аргентины будет произведена партнерами РФПИ в Индии, Корее, Китае и ряде других стран, налаживающих производство российской вакцины», - рассказал ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В конце октября вакцину «Спутник V» получили первые испытатели старше 60 лет. По словам медиков, нежелательных побочных реакций не обнаружено.

Владимир Путин ранее выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России уже в конце года. РФ готова производить вакцины от коронавируса на зарубежных площадках.