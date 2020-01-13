РАН передала редчайшие арктические находки Британскому музею

Российская академия наук предала Британскому музею редкие находки, возраст которых оценивается до 28 тысяч лет. Предметы будут помещены на выставку, посвященную истории Арктики и ее жителей.

Как сообщает The Guardian, речь идет об иглах для шитья и об украшениях из бивней мамонтов, а также о клыках моржей. Последние, кстати, были найдены в Сибири после таяния льдов.

По словам археолога Джаго Купера - куратора коллекции Британского музея из Северной и Южной Америки - раскопки на северо-востоке Сибири оказались результативными. Эксперт подчеркнул, что артефакты были обнаружены благодаря климатическим изменениям, причем ситуация сама по себе трагична.

«Поскольку таят арктические льды, вечная мерзлота тоже тает. Те вещи, которые служили древним людям, жившим в этих краях, сохранились в прекрасном состоянии из-за низких температур», - добавил Купер.

Одним из наиболее удивительных экспонатов стали инуитские сани из Гренландии. Они сделаны из костей нарвала и северного оленя. Обладателем этих саней стал полярный исследователь Джон Росс: он купил их во время экспедиции 1818 года.

Ожидается, что выставка пройдет в Британском музее с 28 мая по 23 августа.