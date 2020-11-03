Число жертв разрушительного землетрясения в Турции достигло 98 человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 98. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства, на данный момент погибли 98 человек. Из 994 пострадавших 847 уже выписаны из больниц, остальные пребывают в медицинских учреждениях с травмами различных степеней тяжести.

Разрушительное землетрясение в турецком Измире произошло 30 октября, эпицентр располагался в Эгейском море. Люди оставались под завалами десятки часов. Поисково-спасательные работы до сих пор не завершены.